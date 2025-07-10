В Эстонии гражданку РФ задержали за незаконное пребывание в Шенгенской зоне

Погранслужба Эстонии задержала гражданку России, которая находилась в Шенгенской зоне без законных оснований в течение 16 дней. Об этом сообщает портал ERR.

Россиянка была задержана на погранпункте «Нарва». Ей выдали предписание покинуть Эстонию, назначили штраф в 480 евро и запретили въезд в государства Шенгенской зоны.

Женщине разрешили отправиться в РФ после оформления всех документов.

Ранее Эстония начала возводить оборонительную линию на юго-восточной границе республики с Россией, строительство первых укреплений планируют закончить к осени, пишет «Свободная пресса».

