Словакия прекратит вакцинацию «Спутником V»

Как отметили в ведомстве, вторник, 31 августа — «последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины».

Ранее Минздрав республики анонсировал прекращение вакцинации в последний день августа.

Словакия зарегистрировала «Спутник V» в конце мая, напоминает Ura.ru. Власти республики не стали дожидаться одобрения препарата в Евросоюзе. Российскую вакцину начали применять в стране 7 июня. Словакия получила от России 200 тысяч доз вакцины, однако использовала только 40 тысяч из них. РФ выкупила неиспользованные доза препарата, напоминает РИА ФАН.

