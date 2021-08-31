Словакия прекратит вакцинацию «Спутником V»
Словакия прекратит использование российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Как отметили в ведомстве, вторник, 31 августа — «последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины».
Ранее Минздрав республики анонсировал прекращение вакцинации в последний день августа.
Словакия зарегистрировала «Спутник V» в конце мая, напоминает Ura.ru. Власти республики не стали дожидаться одобрения препарата в Евросоюзе. Российскую вакцину начали применять в стране 7 июня. Словакия получила от России 200 тысяч доз вакцины, однако использовала только 40 тысяч из них. РФ выкупила неиспользованные доза препарата, напоминает РИА ФАН.
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