Власти Словакии заявили о прекращении вакцинации «Спутником V» с 31 августа
В Словакии 31 августа прекратят вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V". Об этом заявило министерство здравоохранения республики.
Препарат был доступен жителям страны с 7 июня, запись на прививку длилась до 30 июня. Желающих оказалось около 15 тысяч человек, среди них оказался вице-премьер и глава Минфина Игор Матович.
Покупка вакцины вызвала в Словакии правительственный кризис, президент Зузана Чапутова также не поддержала решение о сделке. В результате инцидента Игор Матович был вынужден покинуть пост премьер-министра страны.
Отмечается, что из 200 тысяч доз вакцины в стране были использованы только 40 тысяч. РФ выкупила оставшийся препарат обратно по рыночной цене 9,95 доллара за один компонент.
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