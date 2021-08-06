Власти Словакии заявили о прекращении вакцинации «Спутником V» с 31 августа

В Словакии 31 августа прекратят вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V". Об этом заявило министерство здравоохранения республики.

Препарат был доступен жителям страны с 7 июня, запись на прививку длилась до 30 июня. Желающих оказалось около 15 тысяч человек, среди них оказался вице-премьер и глава Минфина Игор Матович.

Покупка вакцины вызвала в Словакии правительственный кризис, президент Зузана Чапутова также не поддержала решение о сделке. В результате инцидента Игор Матович был вынужден покинуть пост премьер-министра страны.

Отмечается, что из 200 тысяч доз вакцины в стране были использованы только 40 тысяч. РФ выкупила оставшийся препарат обратно по рыночной цене 9,95 доллара за один компонент.

