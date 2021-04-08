Словакию попросили вернуть партию вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V». Просьба связана с многочисленными нарушениями контракта, сообщает официальный Twitter вакцины.

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания «Спутник V» в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств Евросоюза, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разработчиков, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины и планирует провокации в будущем.

Полученную обратно партию препарата планируют отправить в другие страны.

Словакия получила партию «Спутника V» 1 марта, однако потом стало известно, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами не выдал разрешение на применение вакцины. Несмотря на это словацкая оппозиция призывает провести вакцинацию в стране именно российским препаратом.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН призвал международное сообщество к конструктивному сотрудничеству в борьбе с пандемией.

