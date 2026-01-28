Слова Пугачевой о Дудаеве связали с концом ее карьеры

Своими заявлениями о террористе, главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, сделанными в скандальном интервью в сентябре 2025 года, певица Алла Пугачева совершила имиджевое самоубийство. Об этом предприниматель Андрей Матус заявил в интервью телеканалу RT.

Матус отметил, что после сентябрьского интервью интерес россиян к Пугачевой существенно снизился, ее выступлений больше не ждут не только в России, но даже в Израиле.