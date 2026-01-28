Слова Пугачевой о Дудаеве связали с концом ее карьеры
Своими заявлениями о террористе, главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, сделанными в скандальном интервью в сентябре 2025 года, певица Алла Пугачева совершила имиджевое самоубийство. Об этом предприниматель Андрей Матус заявил в интервью телеканалу RT.
Матус отметил, что после сентябрьского интервью интерес россиян к Пугачевой существенно снизился, ее выступлений больше не ждут не только в России, но даже в Израиле.
«Аудитория электоральная начинает потихоньку от этих лидеров откалываться. Как только отколется окончательно — они не нужны. Кому нужна Пугачева, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили?» — задался вопросом Матус.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал заявления Пугачевой о Дудаеве «жалким пустословием». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава киберагентства США загружал документы в ChatGPT
- Время новой волны: Как «Пророк» уступил «Ветру» на премии «Белый слон»
- Рубио заявил, что Ленин не признал бы политический строй на Кубе
- В Петербурге раскрыли сеть телефонных мошенников с SIM-боксами
- «Замечания и правки»: Соавтор учебника Мединского рассказал, кто помог с редактурой
- Бутик Rendez-Vous в Куршевеле приостановил работу после пожара
- Рубио назвал территориальный вопрос главным препятствием по Украине
- Рубио рассказал о роли США и Европы в гарантиях безопасности Украины
- В Парагвае открыли памятник Юрию Гагарину
- Дешевле построить новый: Во сколько обойдется старинный дом в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru