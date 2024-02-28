«Слушают и сливают»: Эксперт развеял миф о безопасности дорогих «умных устройств»
Все производители умных колонок грешат сбором данных с разговорами клиентов, при этом доходит и до «возмутительных случаев», сказал в эфире НСН Сергей Комаров.
Умные колонки известных производителей подслушивают за своими хозяевами не меньше дешевых, объяснил в эфире НСН руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Веб» Сергей Комаров.
Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко ранее заявил, что риск утечки данных более вероятен через устройства неизвестных брендов. При этом он высказал мнение, что умные устройства не следует считать угрозой.
«Все умные колонки слушают своих владельцев и сливают данные в облако того или иного производителя. Не обязательно дешевые, буквально все: слушают и сливают. Вопрос лишь в том, как потом эти данные используются. Были возмутительные случаи, когда оказывалось, что люди, работающие в компании-производителе этих колонок, слушали, что говорят их клиенты, и каким-то образом эти разговоры обрабатывали. Кто-то это делает автоматически, кто-то – вот таким образом, так или иначе, грешат все», - сказал Комаров.
По его словам, чтобы обезопасить себя, лучше вообще не пользоваться умными колонками и голосовыми помощниками.
«Если вы не хотите, чтобы кто-либо слышал, что вы говорите у себя в доме, лучше не пользоваться такого рода устройствами, будь то умные колонки или голосовые ассистенты в телефонах. Люди склонны доверять тем, кто более богат, думая, что они дорожат своей репутацией. Компании заявляют, что используют то, что собирают, не во вред, а для обучения нейросетей. Если мы доверяем этой установке, то можно пользоваться. Но надо понимать, что этими данными уже полностью владеет и управляет именно компания-производитель, а сам пользователь к этому доступа не имеет», - заключило собеседник НСН.
Глава компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов ранее объяснил НСН, с чем связано осторожное отношение российских компаний к использованию чат-бота ChatGPT.
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