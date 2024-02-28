«Слушают и сливают»: Эксперт развеял миф о безопасности дорогих «умных устройств»

«Все умные колонки слушают своих владельцев и сливают данные в облако того или иного производителя. Не обязательно дешевые, буквально все: слушают и сливают. Вопрос лишь в том, как потом эти данные используются. Были возмутительные случаи, когда оказывалось, что люди, работающие в компании-производителе этих колонок, слушали, что говорят их клиенты, и каким-то образом эти разговоры обрабатывали. Кто-то это делает автоматически, кто-то – вот таким образом, так или иначе, грешат все», - сказал Комаров.

По его словам, чтобы обезопасить себя, лучше вообще не пользоваться умными колонками и голосовыми помощниками.

«Если вы не хотите, чтобы кто-либо слышал, что вы говорите у себя в доме, лучше не пользоваться такого рода устройствами, будь то умные колонки или голосовые ассистенты в телефонах. Люди склонны доверять тем, кто более богат, думая, что они дорожат своей репутацией. Компании заявляют, что используют то, что собирают, не во вред, а для обучения нейросетей. Если мы доверяем этой установке, то можно пользоваться. Но надо понимать, что этими данными уже полностью владеет и управляет именно компания-производитель, а сам пользователь к этому доступа не имеет», - заключило собеседник НСН.

Глава компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов ранее объяснил НСН, с чем связано осторожное отношение российских компаний к использованию чат-бота ChatGPT.

