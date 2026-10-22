Минпромторг анонсировал расширение перечня локализованных авто для такси
Министерство промышленности и торговли РФ анонсировал расширение перечня локализованных автомобилей для работы в качестве такси.
Как уточнили в ведомстве, в список внесут модели Haval H3 и Dargo, которые по полному циклу собираются в Тульской области. Соответствующее распоряжение кабмина подписано.
«Напомним, что перечень подразумевает возможность регулярной актуализации по мере выхода на рынок новых локализованных моделей, соответствующих критериям закона», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после обновления перечень локализованных автомобилей для такси будет состоять из 38 моделей.
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил , что китайские автомобили всё чаще встречаются в такси, так как выпускающие их компании быстро подстраиваются под российский рынок и запросы профессиональной среды.
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