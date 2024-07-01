Mia Boyka рассказала, что менеджер Кадышевой грубо отказал ей в сотрудничестве

Певица Mia Boyka в эфире Первого канала поделилась, что народная артистка России Надежда Кадышева отказалась записывать с ней совместную песню. Об этом сообщил портал Intermedia.

Mia Boyka отметила, что сейчас она трудится над созданием народного альбома, поэтому совместный трек с Кадышевой был бы как никогда актуален.