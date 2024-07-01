Mia Boyka рассказала, что менеджер Кадышевой грубо отказал ей в сотрудничестве
Певица Mia Boyka в эфире Первого канала поделилась, что народная артистка России Надежда Кадышева отказалась записывать с ней совместную песню. Об этом сообщил портал Intermedia.
Mia Boyka отметила, что сейчас она трудится над созданием народного альбома, поэтому совместный трек с Кадышевой был бы как никогда актуален.
Девушка рассказала, что связалась с менеджментом Кадышевой, и ее «послали», заявив, что не хотят ничего с ней делать. По словам молодой исполнительницы, причиной отказа мог стать тот факт, что Кадышева просто не знает ее. Певица также отметила, что эта ситуация ее расстроила.
Ранее стало известно, что певица Мари Краймбрери написала песню для певца Владимира Преснякова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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