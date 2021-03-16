В Госдуме назвал незаконной возможную тотальную слежку за водителями
Депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН объяснил, что контролировать нужно профессиональных перевозчиков, а не водителей частных автомобилей.
Российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Как пишет «Коммерсант», раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу «Автодата» (разрабатывается НП «ГЛОНАСС» и рабочей группой НТИ «Автонет»). В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная грузоподъемность. Данные о собственнике при его согласии можно ввести в электронный ПТС.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН напомнил, что слежка за водителями незаконна.
«Следить за обычными водителями я считаю абсолютно незаконным. Это можно делать только с их согласия. Иначе для этого нужны правовые основания, потому что это посягательство на права и свободы граждан», - отметил парламентарий.
Если контролировать профессиональных перевозчиков, то, по его мнению, этому должны повергнуться абсолютно все.
«И те, кто перевозит грузы, и те, кто перевозит пассажиров, а не только таксисты. Мы знаем случаи, когда за рулем засыпает дальнобойщик, и водитель автобуса. Такую информацию надо собирать. Что касается замера скорости и передачи этой информации в какие-то центры, то эта технология уже работает. Частный бизнес, который занимается перевозками, в том числе такси, имеет обратную связь с водителем, и они эту скорость видят онлайн. Если водитель регулярно превышает скорость, его отстранят от работы», - заключил депутат.
Примечательно, что автоконцерны обяжут выпускать машины с предустановленным оборудованием для сбора информации о передвижении, а его стоимость войдет в цену машины.
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