«Приводят в бешенство»: Россиянам назвали главную опасность ксеноновых фар
Автомобилисты сами ставят себе в фары ксенон, думая, что они улучшают качество света, но на самом деле это не так, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Ксеноновые фары слепят встречных водителей, чем вызывают бешенство у автовладельцев, однако такое техническое решение все равно не дает корректного освещения, сказал в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Водителей с «ксенонками» предлагают лишать прав, так как из-за избыточно яркого света многие не могут пользоваться зеркалами заднего вида, а другие жалуются, что их слепят встречные машины, пишет Telegram-канал Shot. Все это существенно угрожает безопасности дорожного движения. Сейчас за ксенон могут вынести предупреждение или выписать штраф на 500 рублей, но такие «жесткие» меры никого не останавливают, поэтому предлагается либо лишение прав, либо повышение штрафа до 30 тысяч. Хайцеэр отметил, что рост штрафов может помочь в борьбе со злоумышленниками.
«Левые ксеноновые фары просто слепят других водителей. Есть риск просто улететь с дороги, если ничего не видишь. Точно так же и с неприятными мигалками на машине. Водителей подобное не просто раздражает, а приводит в бешенство. Говоря о размере предложенного штрафа, можно привести в пример повышение штрафов за неправильную перевозку ребенка: как только штрафы выросли, все таксисты встрепенулись и установили нормальные детские кресла, потому что эта сумма стала уже достаточно внушительной. Если кто-то считает, что за фары, слепящие водителей, нужно штрафовать меньше, чем на 30 тысяч — давайте рассмотрим альтернативы. Если будет достаточно штрафа в 10 тысяч рублей — пожалуйста», — сказал собеседник НСН.
Он также объяснил, зачем российские автомобилисты устанавливают в фары своих авто ксенон.
«У нас довольно распространено использование таких фар. У нас много старых автомобилей и много предложений дешманского китайского тюнинга, в рамках которого вы можете вставить в обычные фары ксенон. Работает он неправильно, работает он со всеми нарушениями и слепит любого встречного водителя. Автомобилисты сами ставят себе ксенон, думая, что они улучшают качество света, но на самом деле это не так. Яркость становится больше, но корректного освещения не происходит. Если бы у нас сотрудников ГАИ было бы на дорогах больше, они бы отлавливали это», — добавил эксперт.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил «Радиоточке НСН», что многие китайские автомобили зимой очень плохо управляются на льду и снегу.
