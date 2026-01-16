Россиянам назвали причину поломки китайских автомобилей зимой

По его мнению, у китайских моделей слабая защита некоторых узлов, в том числе электронных, от попадания влаги.

«Образуется конденсат, и, когда наступает мороз, опять сбой. Все это связано в первую очередь с электронными системами», - пояснил Хайцеэр.

Автоэксперт добавил, что мороз делает очевидными все слабые места техники, а ломаться и не заводиться при низких температурах могут машины всех производителей.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил «Радиоточке НСН», что многие китайские автомобили зимой очень плохо управляются на льду и снегу.