Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о разводе

Юморист и музыкант Семен Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о собственном разводе. Соответствующий пост был опубликован в Instagram комика.

В стихотворении Слепаков обещал сказать "пару слов про семью" и добавил строчку " в браке давно уж не состою". По словам Слепакова, развод произошел осенью 2020 года.

Юморист не стал подробно описывать причины и обстоятельства этого решения. Он также отметил, что ситуация "грустная", но "се ля ви".

Шоумен в январе этого года в своем аккаунте жаловался на угрозы, которые пользователи пишут в его адрес после публикации стихотворения о незаконных акциях в России 23 января. Он опубликовал в своем профиле скриншоты сообщений и посмеялся над "оппонентами".

