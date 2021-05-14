Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о разводе
Юморист и музыкант Семен Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о собственном разводе. Соответствующий пост был опубликован в Instagram комика.
В стихотворении Слепаков обещал сказать "пару слов про семью" и добавил строчку " в браке давно уж не состою". По словам Слепакова, развод произошел осенью 2020 года.
Юморист не стал подробно описывать причины и обстоятельства этого решения. Он также отметил, что ситуация "грустная", но "се ля ви".
Шоумен в январе этого года в своем аккаунте жаловался на угрозы, которые пользователи пишут в его адрес после публикации стихотворения о незаконных акциях в России 23 января. Он опубликовал в своем профиле скриншоты сообщений и посмеялся над "оппонентами".
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