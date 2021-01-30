Слепаков рассказал об угрозах в своей адрес после стихотворения о незаконных акциях в России

Пользователи угрожали напасть на его детей с зеленкой, желали Слепакову гореть в аду или умереть от рака, упражнялись в оскорблениях, пишет Газета.ru.

Автор нашумевшего произведения отметил высокий «уровень дискуссии» и «здоровую аргументацию» ее участников.

«Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо», — заметил Слепаков.



Артист признался, что не сожалеет о своем поступке и произведении.