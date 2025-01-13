Следующая короткая рабочая неделя будет в России в апреле
13 января 202504:33
В России следующая короткая рабочая неделя будет в конце апреля, сообщает РИА Новости.
Она продлится всего три дня - с 28 по 30 число. 1 мая — выходной день, в который отмечается праздник Труда. 2 мая станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным.
При выходе на работу после длительных праздничных дней нужно постепенно увеличивать объем задач, чтобы избежать стресса и перегрузки, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru