Следующая короткая рабочая неделя будет в России в апреле

Она продлится всего три дня - с 28 по 30 число. 1 мая — выходной день, в который отмечается праздник Труда. 2 мая станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным.

При выходе на работу после длительных праздничных дней нужно постепенно увеличивать объем задач, чтобы избежать стресса и перегрузки, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

