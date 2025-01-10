Россияне чаще читали на новогодних праздниках
Россияне на 10% больше читали на минувших новогодних праздниках, говорится в результатах исследования, проведенного литературной платформой для независимых авторов и читателей «Литнет».
Кроме того, на 20% выросли покупки книг.
Бесспорным лидером среди всех поджанров стал исторический роман: его прочтения в новогодние праздники выросли почти в три раза. На втором месте по популярности — исторический детектив: его читали в два раза больше, чем в будние дни. За ними по популярности идут жанры киберпанка, мистики/ужасов и криминального триллера. Их прочтения увеличились больше чем в два раза в зимние выходные.
Интересно, что Кемерово возглавил топ самых читающих в праздники городов. На втором месте расположился Омск. Замыкает тройку лидеров Пермь.
Ранее стало известно, что патриотические произведения современных авторов к 1 июня внесут в список для внеклассного чтения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru