Россияне чаще читали на новогодних праздниках

Кроме того, на 20% выросли покупки книг.

Бесспорным лидером среди всех поджанров стал исторический роман: его прочтения в новогодние праздники выросли почти в три раза. На втором месте по популярности — исторический детектив: его читали в два раза больше, чем в будние дни. За ними по популярности идут жанры киберпанка, мистики/ужасов и криминального триллера. Их прочтения увеличились больше чем в два раза в зимние выходные.

Интересно, что Кемерово возглавил топ самых читающих в праздники городов. На втором месте расположился Омск. Замыкает тройку лидеров Пермь.

Ранее стало известно, что патриотические произведения современных авторов к 1 июня внесут в список для внеклассного чтения, напоминает RT.

