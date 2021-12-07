Следствие проверяет причастность подростка к убийству школьника в Ставрополье
Следственные органы Ставрополья ведут проверку причастности 16-летнего несовершеннолетнего к убийству 13-летнего жителя села Нины Советского округа, сообщают «Известия».
Погибший мальчик пропал 5 декабря. Тело ребенка нашли в тот же день. Он погиб от огнестрельного ранения в грудь. По данному факту инициировано уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Как считает следствие, в 2019 году 16-летний знакомый убитого нашел ружье, о чем никому не сказал. 5 декабря они вместе пошли в лес за грибами. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток убежал и спрятал ружье.
Напомним, в октябре председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин был тяжело ранен во время охоты в Челябинской области.
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