Ружья как алкоголь. Общественники поддержали пересмотр правил оборота оружия

«Еще когда существовало старое «Право на оружие», мы говорили, что нужно вводить единую лицензию на право владения оружием, которое он приобретает. А информацию в лицензионно-разрешительную систему передает магазин. Это все давно отлажено, например, на алкоголе. Лицензия может иметь чип, на который записывается все оружие, которое есть у гражданина. Магазин вносит изменения, продавцы все проверенные люди. Почему бы им не доверить внесение данных в систему, которые просто проверяет Росгвардия», - рассуждает эксперт.

Он отверг мысль, что либерализация оборота оружия может ухудшить криминогенную обстановку в стране.

«Легальное оружие практически не используется при совершении преступлений. Систему контроля нужно делят внятной, понятной и, самое главное, удобной для пользователей. Сейчас эта система избыточна. Она занимается бумагомарательством. Я живу на севере Московской области, мне, чтобы отстрелять карабин перед продажей, нужно ехать в Котельники. Это к югу от Москвы, дорога у меня занимает три часа. А регистрируют купленное оружие и разрешение на него выдают в районах проживания. Почему там же нельзя выдавать лицензию на покупку? У нас контроль ради контроля, который не дает практической пользы», - подчеркнул Шмелев.

Ранее Шмелев в эфире НСН рассказал, как действия лубянского стрелка повлияют на других владельцев легального оружия.

