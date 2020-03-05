Ружья как алкоголь. Общественники поддержали пересмотр правил оборота оружия
Председатель движения «Право на оружие» в эфире НСН рассказал, почему нынешняя система оборота оружия в России неэффективна.
Правительство расширило перечень сфер, которые затронет пересмотр обязательных требований к бизнесу. Как пишут «Ведомости», к 41 рабочей группе добавились еще две - оборот оружия и транспортная безопасность. По словам представителя правительства, группы создали в ответ на просьбы бизнеса.
Оружейники просили ввести одну лицензия на покупку всех видов оружия, а не отдельную на каждый, как сейчас, а также снизить количество проверок продавцов оружия и пересмотреть нормы оборота патронов и пиротехники.
Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в эфире НСН полностью поддержал действия правительства, заявив, что при продаже оружия можно применять систему контроля, как в случае с алкоголем.
«Еще когда существовало старое «Право на оружие», мы говорили, что нужно вводить единую лицензию на право владения оружием, которое он приобретает. А информацию в лицензионно-разрешительную систему передает магазин. Это все давно отлажено, например, на алкоголе. Лицензия может иметь чип, на который записывается все оружие, которое есть у гражданина. Магазин вносит изменения, продавцы все проверенные люди. Почему бы им не доверить внесение данных в систему, которые просто проверяет Росгвардия», - рассуждает эксперт.
Он отверг мысль, что либерализация оборота оружия может ухудшить криминогенную обстановку в стране.
«Легальное оружие практически не используется при совершении преступлений. Систему контроля нужно делят внятной, понятной и, самое главное, удобной для пользователей. Сейчас эта система избыточна. Она занимается бумагомарательством. Я живу на севере Московской области, мне, чтобы отстрелять карабин перед продажей, нужно ехать в Котельники. Это к югу от Москвы, дорога у меня занимает три часа. А регистрируют купленное оружие и разрешение на него выдают в районах проживания. Почему там же нельзя выдавать лицензию на покупку? У нас контроль ради контроля, который не дает практической пользы», - подчеркнул Шмелев.
Ранее Шмелев в эфире НСН рассказал, как действия лубянского стрелка повлияют на других владельцев легального оружия.
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