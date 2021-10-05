СМИ: В Челябинской области судью тяжело ранили во время охоты

Председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин был тяжело ранен во время охоты в Челябинской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне в результате несчастного случая в одном из охотхозяйств региона. Судья доставлен в одну из челябинских больниц, он находится в тяжелом состоянии. По факту ЧП проводится проверка.

Как сообщает Telegram-канал Baza, вместе с Кинзиным на охоту отправились несколько коллег, они находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам одного из сотрудников Еманжелинского суда Михаила Грачева, пострадавший сам выстрелил себе в грудь, однако полицейские допускают, что ранить Кинзина мог именно Грачев, пишет Газета.ру.

В свою очередь, портал Znak.com со ссылкой на источники сообщает, что, по предварительным данным, Кинзин был ранен, когда его коллега перезаряжал ружье. Выстрелом повреждены жизненно важные органы. Как отмечает СМИ, неизвестно, имелось ли у судей разрешение на охоту, Минэкологии Челябинской области проводит проверку.

