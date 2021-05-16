Следствие проведет новые экспертизы по делу о краже из «самолета Судного дня»
Дополнительные экспертизы по делу о краже оборудования из «самолета Судного дня» Ил-80 в Таганроге назначили следователи. Об этом заявила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.
«Назначены дополнительные экспертизы, в частности, следов обуви, обнаруженных в самолете», - рассказала она РИА Новости.
По словам Бояркиной, новые заключения экспертов поступят через месяц.
Срок содержания под стражей подозреваемого по делу Жоры Хачунца заканчивается 5 июня.
Напомним, инцидент произошёл в декабре 2020 года. На аэродроме в Таганроге неизвестные вскрыли грузовой люк самолёта Ил-80 и украли 39 радиостанций. В пресс-службе объединенной авиастроительной компании рассказали, что похищенное оборудование не было связано с предназначением самолёта.
Лайнеры, подобные Ил-80, в США назвали «самолётом судного дня», так как они являются воздушными командными пунктами, которые могли бы быть задействованы в случае ядерной войны и уничтожения наземных структур управления.
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