Следствие проведет новые экспертизы по делу о краже из «самолета Судного дня»

Дополнительные экспертизы по делу о краже оборудования из «самолета Судного дня» Ил-80 в Таганроге назначили следователи. Об этом заявила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.

«Назначены дополнительные экспертизы, в частности, следов обуви, обнаруженных в самолете», - рассказала она РИА Новости.