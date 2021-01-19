Адвокат сообщила об аресте обвиняемого в краже из самолета Ил-80 в Таганроге

Адвокат Ольга Бояркина заявила, что Жора Хачунц, обвиняемый в совершении кражи из самолета Ил-80 в Таганроге, арестован, сообщает ТАСС.

По словам Бояркиной, Хачунц был задержан 4 января, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат добавила, что её подзащитный свою вину не признаёт.

Инцидент произошёл в декабре 2020 года. На аэродроме в Таганроге неизвестные вскрыли грузовой люк самолёта Ил-80 и украли 39 радиостанций. В пресс-службе объединенной авиастроительной компании рассказали, что похищенное оборудование не было связано с предназначением самолёта, сообщает Ura.ru.

Лайнеры, подобные Ил-80, в США назвали «самолётом судного дня», так как они являются воздушными командными пунктами, которые могли бы быть задействованы в случае ядерной войны и уничтожения наземных структур управления.

