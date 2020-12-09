«Примем меры». Песков прокомментировал ограбление «самолета судного дня»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после похищения оборудования из грузового отсека самолета Ил-80, «будут сделаны выводы», передаёт ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли усилена охрана подобных объектов, представитель Кремля сообщил, что «будет и расследование, и будут приняты меры», чтобы исключить повторение подобных происшествий.

О вскрытии грузового отсека Ил-80 стало известно 7 декабря. Инцидент произошёл на аэродроме Таганрог-Южный. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что из отсеков самолёта пропали 39 радиостанций.

Лайнеры, подобные Ил-80, в США назвали «самолётом судного дня», так как они являются воздушными командными пунктами, которые могли бы быть задействованы в случае ядерной войны и уничтожения наземных структур управления.