Журналиста Мингазова заключили под домашний арест по делу о фейках о ВС России
Журналист Forbes Сергей Мингазов заключен под домашний арест по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимира Торконяка.
Ранее Мингазова задержали по делу о распространении фейков об армии из-за репоста в Telegram-канале. Произошедшее подтвердил адвокат Константин Бубон в беседе с Известиями.
Краснофлотский суд Хабаровска на заседании в субботу избрал меру пресечения журналисту.
«Мингазов заключен под домашний арест», — указал Торконяк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru