Журналиста Мингазова заключили под домашний арест по делу о фейках о ВС России

Журналист Forbes Сергей Мингазов заключен под домашний арест по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимира Торконяка.

Журналиста Forbes Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию

Ранее Мингазова задержали по делу о распространении фейков об армии из-за репоста в Telegram-канале. Произошедшее подтвердил адвокат Константин Бубон в беседе с Известиями.

Краснофлотский суд Хабаровска на заседании в субботу избрал меру пресечения журналисту.

«Мингазов заключен под домашний арест», — указал Торконяк.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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