МВД объявило в розыск главреда «Псковской губернии»
МВД объявило в розыск главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (признан в РФ иноагентом), следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой разыскивается журналист не уточняется. Ранее в отношении главреда завели уголовное дело за дискредитацию российской армии. Также известно, что 28 ноября его вызывали на допрос в качестве подозреваемого. Вероятно, журналиста объявили в розыск по 280.3 УК за повторную дискредитацию войск РФ, пишет РБК со ссылкой на Камалягина.
Ранее прокурор попросил суд приговорить режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева к 10 годам колонии за распространение фейков о спецоперации на Украине. Ему предъявлено обвинение по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru