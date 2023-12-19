МВД объявило в розыск главреда «Псковской губернии»

Статья, по которой разыскивается журналист не уточняется. Ранее в отношении главреда завели уголовное дело за дискредитацию российской армии. Также известно, что 28 ноября его вызывали на допрос в качестве подозреваемого. Вероятно, журналиста объявили в розыск по 280.3 УК за повторную дискредитацию войск РФ, пишет РБК со ссылкой на Камалягина.

Ранее прокурор попросил суд приговорить режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева к 10 годам колонии за распространение фейков о спецоперации на Украине. Ему предъявлено обвинение по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), передает «Радиоточка НСН».









