МВД объявило в розыск главреда «Псковской губернии»

МВД объявило в розыск главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (признан в РФ иноагентом), следует из базы розыска МВД РФ.

Прокурор запросил 10 лет колонии для режиссера Вырыпаева за фейки о СВО

Статья, по которой разыскивается журналист не уточняется. Ранее в отношении главреда завели уголовное дело за дискредитацию российской армии. Также известно, что 28 ноября его вызывали на допрос в качестве подозреваемого. Вероятно, журналиста объявили в розыск по 280.3 УК за повторную дискредитацию войск РФ, пишет РБК со ссылкой на Камалягина.

Ранее прокурор попросил суд приговорить режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева к 10 годам колонии за распространение фейков о спецоперации на Украине. Ему предъявлено обвинение по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), передает «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РозыскИноагенты

Горячие новости

Все новости

партнеры