Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста Блиновской

Следствие попросило продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской, проходящей по делу об уклонении налогов и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Замоскворецкий суд.

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«В суд поступило ходатайство следствия о продлении Блиновской Е.О. срока домашнего ареста», — отметили в учреждении.

Соответствующее заседание пройдет 24 октября в 10:30.

Ранее Блиновской продлили срок домашнего ареста до 26 октября. Блогеру запрещено пользоваться связью и покидать свой дом под Истрой.

В сентябре Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской, замороженные из-за «опоздания с отчетностью», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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