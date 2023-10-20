Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста Блиновской
Следствие попросило продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской, проходящей по делу об уклонении налогов и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Замоскворецкий суд.
«В суд поступило ходатайство следствия о продлении Блиновской Е.О. срока домашнего ареста», — отметили в учреждении.
Соответствующее заседание пройдет 24 октября в 10:30.
Ранее Блиновской продлили срок домашнего ареста до 26 октября. Блогеру запрещено пользоваться связью и покидать свой дом под Истрой.
В сентябре Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской, замороженные из-за «опоздания с отчетностью», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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