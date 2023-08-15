Адвокат: Активы на 64 млрд рублей были арестованы по делу Блиновской

Она отметила, что речь идёт в том числе об имуществе ряда компаний.

Сальникова также отметила, что до сих пор нет решения налогового органа с точной суммой ущерба по делу.

«Там нет 918 млн рублей... Все ждут решения налогового органа, а его нет, и ещё несколько месяцев не будет», - заключила юрист.

Ранее прокуратура потребовала взыскать с Блиновской 918,9 млн рублей в качестве возмещения ущерба государству, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пресненский суд продлил блогеру срок домашнего ареста до 26 октября.

