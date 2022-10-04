Следственный комитет проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ

Следственный комитет РФ проверит данные о сотрудничестве генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова с Советом безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Глава ЗАЭС в эфире «Россия-24» сознался в связях со спецслужбами Украины

Ранее телеканал «Россия 24» показал сюжет, в котором Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами. Гендиректора ЗАЭС выдворили на подконтрольную Киеву территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию российских органов власти.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ», — подчеркнули в СК.

Следователи проверят информацию и примут процессуальное решение по итогам проверки.

Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Мурашов передавал украинской стороне данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару. При этом Рогов отметил, что гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ из-за шантажа.

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Фото: arh.sledcom.ru
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