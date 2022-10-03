Глава ЗАЭС в эфире «Россия-24» сознался в связях со спецслужбами Украины
3 октября 202223:42
Глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами в эфире телеканала «Россия-24».
Как он сообщил, он общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. По словам Мурашова, он передавал информацию «о текущем состоянии дел» на АЭС.
В сюжете Мурашова отправили на подконтрольную Украине территорию «за дискредитацию органов власти РФ».
В настоящее время ЗАЭС находится под контролем российских военных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru