Глава ЗАЭС в эфире «Россия-24» сознался в связях со спецслужбами Украины

Глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами в эфире телеканала «Россия-24».

Как он сообщил, он общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. По словам Мурашова, он передавал информацию «о текущем состоянии дел» на АЭС.

В сюжете Мурашова отправили на подконтрольную Украине территорию «за дискредитацию органов власти РФ».

В настоящее время ЗАЭС находится под контролем российских военных.

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ФОТО: РИА Новости
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