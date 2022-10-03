Глава ЗАЭС в эфире «Россия-24» сознался в связях со спецслужбами Украины

Глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами в эфире телеканала «Россия-24».

Как он сообщил, он общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. По словам Мурашова, он передавал информацию «о текущем состоянии дел» на АЭС.

В сюжете Мурашова отправили на подконтрольную Украине территорию «за дискредитацию органов власти РФ».

В настоящее время ЗАЭС находится под контролем российских военных.