Следственный комитет предъявил обвинение в геноциде 22 высокопоставленным украинским военным
Следственный комитет РФ заочно предъявил 22 украинским военным обвинение в геноциде русскоязычного населения. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Среди таких обвиняемых — бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования», — подчеркнули в ведомстве.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений националистов, совершенных в отношении мирного населения Донбасса: в нее войдут эксперты и криминалисты, а также будет задействована новейшая криминалистическая техника, пишет «Свободная пресса».
Как сообщил Бастрыкин, в рамках расследования преступлений было возбуждено уже 590 уголовных дел.
«За весь период следствия допрошено более 169 тыс. человек, признано потерпевшими более 42 тыс., в том числе 7 429 несовершеннолетних», — отметил глава Следственного комитета.
Бастрыкин подчеркнул, что главная причина жертв среди мирного населения Донбасса — массированные обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований, пишут Известия.
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