Следственный комитет предъявил обвинение в геноциде 22 высокопоставленным украинским военным

«Среди таких обвиняемых — бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования», — подчеркнули в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений националистов, совершенных в отношении мирного населения Донбасса: в нее войдут эксперты и криминалисты, а также будет задействована новейшая криминалистическая техника, пишет «Свободная пресса».

Как сообщил Бастрыкин, в рамках расследования преступлений было возбуждено уже 590 уголовных дел.

«За весь период следствия допрошено более 169 тыс. человек, признано потерпевшими более 42 тыс., в том числе 7 429 несовершеннолетних», — отметил глава Следственного комитета.

Бастрыкин подчеркнул, что главная причина жертв среди мирного населения Донбасса — массированные обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований, пишут Известия.

