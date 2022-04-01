Следственный комитет предъявил обвинение в геноциде 22 высокопоставленным украинским военным

Следственный комитет РФ заочно предъявил 22 украинским военным обвинение в геноциде русскоязычного населения. Об этом сообщает пресс-служба СК.

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«Среди таких обвиняемых — бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования», — подчеркнули в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений националистов, совершенных в отношении мирного населения Донбасса: в нее войдут эксперты и криминалисты, а также будет задействована новейшая криминалистическая техника, пишет «Свободная пресса».

Как сообщил Бастрыкин, в рамках расследования преступлений было возбуждено уже 590 уголовных дел.

«За весь период следствия допрошено более 169 тыс. человек, признано потерпевшими более 42 тыс., в том числе 7 429 несовершеннолетних», — отметил глава Следственного комитета.

Бастрыкин подчеркнул, что главная причина жертв среди мирного населения Донбасса — массированные обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ОбвинениеГеноцидУкраинаСледственный Комитет Рф
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