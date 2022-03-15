Следственный комитет возбудит дело из-за осквернения советского мемориала в Словакии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения советского мемориала воинам-освободителям в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Ранее неизвестные облили краской военный мемориал «Славин» в центре Братиславы, где находятся захоронения 6 845 советских солдат, погибших весной 1945 года при освобождении столицы Словакии, напоминает Газета.ру.
Как отметили в СК, злоумышленники совершили действия, направленные против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли Советского союза в победе над фашизмом, пишет РИА ФАН.
Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ «установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России».
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