Следственный комитет возбудит дело из-за осквернения советского мемориала в Словакии

Ранее неизвестные облили краской военный мемориал «Славин» в центре Братиславы, где находятся захоронения 6 845 советских солдат, погибших весной 1945 года при освобождении столицы Словакии, напоминает Газета.ру.

Как отметили в СК, злоумышленники совершили действия, направленные против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли Советского союза в победе над фашизмом, пишет РИА ФАН.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ «установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России».

