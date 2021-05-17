Facebook грозит еще до 28 млн рублей штрафа за неудаление запрещенной информации

Компанию Facebook могут оштрафовать в РФ на общую сумму 28 млн рублей по четырем новым эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Об сообщает ТАСС со ссылкой на 422-ой мировой судебный участок.

Twitter до 15 мая должен начать работать по законам РФ

Ранее сообщалось, что в 422-й мировой судебный участок Москвы поступило более 10 протоколов в отношении Google, Facebook и Twitter из-за отказа удалить запрещённую информацию. Пять документов касались Facebook, сообщалось, что компанию могут оштрафовать на 20 миллионов рублей, пишет «Газета.ру».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН обратил внимание на то, что глобальные корпорации как Google, Facebook, Twitter и другие обязаны выполнять законы государства, на территории которого они работают.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ШтрафСоцсетиFacebook
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