В Северной Осетии задержаны сотрудники управления Росгвардии
В Северной Осетии-Алании задержаны несколько должностных лиц регионального управления Росгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там уточнили, что операция прошла при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа.
В Росгвардии отметили, что занимают жесткую позицию по отношению к сотрудникам, уличенным в коррупции, и такие факты не остаются без последствий.
Росгвардия — федеральная структура, созданная в 2016 году на базе внутренних войск МВД. В ее задачи входит обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, борьба с терроризмом и экстремизмом.
Управление Росгвардии по Северной Осетии-Алании отвечает за координацию подразделений в республике, включая территориальные отряды и спецподразделения, участвующие как в охране правопорядка, так и в обеспечении антитеррористической безопасности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следственные действия проводят с участием главы управления Росгвардии по Алании
- Орбан назвал Россию гарантом энергетической безопасности Венгрии
- Дроны атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
- В Москве подготовили спецпроект к 125-летию врага Гитлера
- «Мюзиклы или Прилепин?»: Кому отдадут МХАТ после отставки Кехмана
- Российские войска освободили Кировск в ДНР
- Названо условие вступления Белоруссии в конфликт России и Украины
- Саудовская Аравия купила создателей игр «FIFA» и «Need for Speed»
- «Как это соединить?»: Бутман доволен первым экспериментом с «горловым джазом»
- Голикова заявила, что россияне способны прожить до 120 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru