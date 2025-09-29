В Северной Осетии задержаны сотрудники управления Росгвардии

В Северной Осетии-Алании задержаны несколько должностных лиц регионального управления Росгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там уточнили, что операция прошла при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа.

В Росгвардии отметили, что занимают жесткую позицию по отношению к сотрудникам, уличенным в коррупции, и такие факты не остаются без последствий.