Следствие просит арестовать главу ИТ-департамента Росгвардии Варенцова
Следственные органы направили в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об аресте Михаила Варенцова, возглавляющего департамент цифрового развития и защиты информации Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточнили в инстанции, следствие ходатайствует о заключении Варенцова под стражу в качестве меры пресечения. Подробности дела официально не раскрываются.
Это не первый случай задержания высокопоставленного сотрудника в структуре Росгвардии.
В марте тот же суд санкционировал арест руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно базе данных «БИР-Аналитик», Чепкасов занимает этот пост с декабря 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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