Следствие просит арестовать главу ИТ-департамента Росгвардии Варенцова

Следственные органы направили в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об аресте Михаила Варенцова, возглавляющего департамент цифрового развития и защиты информации Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили в инстанции, следствие ходатайствует о заключении Варенцова под стражу в качестве меры пресечения. Подробности дела официально не раскрываются.