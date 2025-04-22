Следствие просит арестовать главу ИТ-департамента Росгвардии Варенцова

Следственные органы направили в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об аресте Михаила Варенцова, возглавляющего департамент цифрового развития и защиты информации Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили в инстанции, следствие ходатайствует о заключении Варенцова под стражу в качестве меры пресечения. Подробности дела официально не раскрываются.

Суд арестовал главу IT-центра Росгвардии Николая Чепкасова

Это не первый случай задержания высокопоставленного сотрудника в структуре Росгвардии.

В марте тот же суд санкционировал арест руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно базе данных «БИР-Аналитик», Чепкасов занимает этот пост с декабря 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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