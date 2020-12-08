Следователи ведут проверку после массового отравления в детсаду под Иркутском

В Иркутской области ведется проверка после вспышки кишечной инфекции, которая произошла в детском саду в селе Ербогачен, сообщает СУ СК по региону.

Острая кишечная инфекция подтвердилась у 23 человек, 19 из которых детей. У большинства из них обнаружен сальмонеллез.

Семь студентов с подозрением на отравление госпитализированы в Севастополе

Сотрудники Роспотребнадзора провели обследование дошкольного учреждения, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов. По предварительным данным, заболевание произошло из-за нарушения технологии приготовления блюд.

Работу детского сада приостановили.

Ранее прокуратура Новосибирской области организовала проверку после информации об отправлении учеников гимназии №13 Новосибирска.

Несколько школьников обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. По данному факту ведомство проверит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОтравлениеДетский Сад
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