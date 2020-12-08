Следователи ведут проверку после массового отравления в детсаду под Иркутском

В Иркутской области ведется проверка после вспышки кишечной инфекции, которая произошла в детском саду в селе Ербогачен, сообщает СУ СК по региону.

Острая кишечная инфекция подтвердилась у 23 человек, 19 из которых детей. У большинства из них обнаружен сальмонеллез.