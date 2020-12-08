Следователи ведут проверку после массового отравления в детсаду под Иркутском
В Иркутской области ведется проверка после вспышки кишечной инфекции, которая произошла в детском саду в селе Ербогачен, сообщает СУ СК по региону.
Острая кишечная инфекция подтвердилась у 23 человек, 19 из которых детей. У большинства из них обнаружен сальмонеллез.
Сотрудники Роспотребнадзора провели обследование дошкольного учреждения, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов. По предварительным данным, заболевание произошло из-за нарушения технологии приготовления блюд.
Работу детского сада приостановили.
Ранее прокуратура Новосибирской области организовала проверку после информации об отправлении учеников гимназии №13 Новосибирска.
Несколько школьников обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. По данному факту ведомство проверит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru