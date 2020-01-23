Семь студентов с подозрением на отравление госпитализированы в Севастополе
23 января 202022:59
В Севастополе в больницу с подозрением на отравление доставлены семь студентов государственного университета. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственные источники в региональных ведомствах.
По данным источника агентства, угрозы жизни для молодых людей нет. Отмечается, что помимо отравления рассматриваются другие причины заболевания. В настоящее время проводится исследование анализов пострадавших.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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