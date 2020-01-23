Семь студентов с подозрением на отравление госпитализированы в Севастополе

В Севастополе в больницу с подозрением на отравление доставлены семь студентов государственного университета. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственные источники в региональных ведомствах.

По данным источника агентства, угрозы жизни для молодых людей нет. Отмечается, что помимо отравления рассматриваются другие причины заболевания. В настоящее время проводится исследование анализов пострадавших.



