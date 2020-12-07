Прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после информации об отправлении учеников гимназии №13 Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что несколько школьников обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. По данному факту ведомство проверит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания.



Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, что после обращения учеников в больницы была создана специальная комиссия, которая не нашла нарушений в учебном заведении. По его словам, Роспотребнадзор проверит качество продуктов.

