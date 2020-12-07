Прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в Новосибирске
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после информации об отправлении учеников гимназии №13 Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что несколько школьников обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. По данному факту ведомство проверит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания.
Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, что после обращения учеников в больницы была создана специальная комиссия, которая не нашла нарушений в учебном заведении. По его словам, Роспотребнадзор проверит качество продуктов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- Люксембург предрек Великобритании потерю Европы в случае провала переговоров по Brexit
- СМИ: Совет ЕС утвердил «европейский акт Магнитского»
- СК назвал причину отравления посетителей бассейна в Астрахани
- Врач назвала оптимальное для здоровья число мандаринов в день
- Власти Москвы рассказали, когда коронавирус будет побежден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru