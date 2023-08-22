Следователи установили трех человек, отправивших на смерть диггеров в Москве

Следственный комитет России установил трех человек, которые причастны к организации нелегальных экскурсий в Москве по подземной реке Неглинке, сообщает «РЕН ТВ».

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По факту смерти людей расследуется уголовное дело. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Как оказалось, организаторы обманывали участников экскурсий, говоря о том, что мероприятия абсолютно безопасны. Кроме того, экскурсии с городскими службами не согласовывались.

В Москве проходят обыски в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в подземелье у реки Неглинки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледствиеМосква

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