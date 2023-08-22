СМИ: проходят обыски в компаниях, пославших диггеров в подземелье

В Москве проходят обыски в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в подземелье у реки Неглинки, сообщает «РЕН ТВ».

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Также полицейские пришли к руководителям этих фирм. Услугу предоставляли ООО «Спутник», ООО «Авангард» и интернет-ресурс «Трипстер». Гидом выступал пропавший при спуске в подземелье К. Филиппов. Также обыски проходят в Санкт-Петербурге.

В результате спуска в подземелье пропала группа из восьми человек. Четверо из них обнаружены погибшими.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших во время самоорганизованного спуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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