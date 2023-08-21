Собянин выразил соболезнования из-за гибели диггеров в коллекторе
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе.
Градоначальник назвал произошедшее «ужасной трагедией».
«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки... Погибли люди... Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», - написал он в своём Telegram-канале.
Собянин добавил, что поиск пропавших продолжается.
Ранее тело четвертого погибшего участника незаконной экскурсии по подземным коллекторам было обнаружено у причала парка «Зарядье» под «парящим» мостом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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