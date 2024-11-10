Следователи начали проверку из-за «кружка» девушек о «Крокус Сити Холле»

Несколько девушек записали в Telegram «кружок», где прозвучала фраза о «Крокус Сити Холле». После этого столичные следователи инициировали доследственную проверку по данному факту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На видео, которое приводит «Осторожно, Москва», запечатлена группа девушек. Одна из них рассказывает, что компания приехала в «Крокус Сити Холл». В конце ролика звучит фраза, относящаяся к теракту в этом концертном зале.

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты из Ингушетии

Доследственную проверку по данному инциденту начало ГСУ СК РФ по Московской области. Здесь уточнили, что процессуальная проверка проводится «по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в "Крокус-Сити"».

1 ноября стало известно, что в деле о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» появились новые фигуранты. Все четверо — жители Ингушетии. По версии следствия, подозреваемые передали непосредственным исполнителям теракта оружие и боеприпасы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПроверкиМосковская ОбластьСледствиеКрокус Сити Холл

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