Следователи начали проверку из-за «кружка» девушек о «Крокус Сити Холле»

Несколько девушек записали в Telegram «кружок», где прозвучала фраза о «Крокус Сити Холле». После этого столичные следователи инициировали доследственную проверку по данному факту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На видео, которое приводит «Осторожно, Москва», запечатлена группа девушек. Одна из них рассказывает, что компания приехала в «Крокус Сити Холл». В конце ролика звучит фраза, относящаяся к теракту в этом концертном зале.