Следователь объяснил требование смягчения меры пресечения блогеру Хованскому

Следователь в суде Санкт-Петербурга объяснил, почему настаивает на изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому на запрет определённых действий.

Заседание в Куйбышевском райсуде города проходит в среду, 29 декабря, по ходатайству следствия.

По словам следователя, загранпаспорт блогера находится при материалах дела, а сложная эпидемиологическая ситуация и установленные ограничения на въезд и выезд исключают возможность скрыться.

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Также следователь обратил внимание на то, что исключается уничтожение доказательств, так как УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации.

Хованского арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма» из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Блогеру может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

Трагедия в Театральном центре на Дубровке произошла в 2002 году. зрителей и артистов во время показа мюзикла «Норд-Ост» захватила группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Три дня люди находились в заложниках. Они были освобождены в результате штурма спецназа. Погибли, по официальным данным, 130 человек из числа заложников.

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ФОТО: РИА Новости
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