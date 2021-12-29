Следователь объяснил требование смягчения меры пресечения блогеру Хованскому

Также следователь обратил внимание на то, что исключается уничтожение доказательств, так как УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации.

Хованского арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма» из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Блогеру может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

Трагедия в Театральном центре на Дубровке произошла в 2002 году. зрителей и артистов во время показа мюзикла «Норд-Ост» захватила группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Три дня люди находились в заложниках. Они были освобождены в результате штурма спецназа. Погибли, по официальным данным, 130 человек из числа заложников.

