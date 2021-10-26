Слава КПСС выпустил альбом в поддержку Хованского
Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) выпустил альбом «Freehova» в поддержку задержанного блогера Юрия Хованского.
Пластинка была выпущена 21 октября и доступна на всех популярных стриминговых сервисах. Новый альбом вышел в рамках проекта Славы КПСС Воровская Лапа. Восемь из девяти треков пластинки записаны при участии разных альтер эго рэпера, в том числе Бутер Бродского, Валентина Дядьки, Гнойного.
По словам Славы КПСС, все средства с прослушиваний пластинки он направит на «адвокатов Юрию».
Напомним, Юрия Хованского задержали в июне. Блогера арестовали по обвинению в оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дубровке, которую тот исполнил на одном из стримов. Хованский признал свою вину, заявив, что раскаивается, однако не признался в тиражировании композиции, пишут Известия. По решению суда блогер должен находится в СИЗО до 8 ноября, напоминает Газета.ру.
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