Слава КПСС выпустил альбом в поддержку Хованского

Пластинка была выпущена 21 октября и доступна на всех популярных стриминговых сервисах. Новый альбом вышел в рамках проекта Славы КПСС Воровская Лапа. Восемь из девяти треков пластинки записаны при участии разных альтер эго рэпера, в том числе Бутер Бродского, Валентина Дядьки, Гнойного.

По словам Славы КПСС, все средства с прослушиваний пластинки он направит на «адвокатов Юрию».

Напомним, Юрия Хованского задержали в июне. Блогера арестовали по обвинению в оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дубровке, которую тот исполнил на одном из стримов. Хованский признал свою вину, заявив, что раскаивается, однако не признался в тиражировании композиции, пишут Известия. По решению суда блогер должен находится в СИЗО до 8 ноября, напоминает Газета.ру.

