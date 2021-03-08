Следователь через 17 лет показал неизвестную записку «скопинского маньяка»
Следователь Дмитрий Плоткин, расследовавший 17 лет назад дело «скопинского маньяка» Виктора Мохова, продемонстрировал его записку, которая не вошла в материалы дела.
«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», - сделал запись Мохов.
Тетрадный лист в клеточку с почерком «скопинского маньяка» показал телеканал «Россия 1».
Напомним, слесарь Виктор Мохов из города Скопин Рязанской области в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Преступник четыре года держал их в подвале, морил голодом, бил, насиловал. Одна из них дважды рожала, но Мохов отбирал детей. Девушек освободили 4 мая 2004 года благодаря записке, которую им удалось передать на волю.
По приговору Скопинского районного суда Мохов провел в заключении 16 лет и десять месяцев. 3 марта 2021 года он освобожден.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
- Следователь через 17 лет показал неизвестную записку «скопинского маньяка»
- Группа Little Big представила новый клип с «Пухляшом»
- В Минпромторге раскрыли занятость женщин в промышленности
- Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400
- В Госдуме закрытие украинских телеканалов назвали ударом по демократии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru