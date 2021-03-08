Следователь через 17 лет показал неизвестную записку «скопинского маньяка»

Следователь Дмитрий Плоткин, расследовавший 17 лет назад дело «скопинского маньяка» Виктора Мохова, продемонстрировал его записку, которая не вошла в материалы дела.

«Скопинский маньяк» намерен жениться

«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», - сделал запись Мохов.

Тетрадный лист в клеточку с почерком «скопинского маньяка» показал телеканал «Россия 1».

Напомним, слесарь Виктор Мохов из города Скопин Рязанской области в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Преступник четыре года держал их в подвале, морил голодом, бил, насиловал. Одна из них дважды рожала, но Мохов отбирал детей. Девушек освободили 4 мая 2004 года благодаря записке, которую им удалось передать на волю.

По приговору Скопинского районного суда Мохов провел в заключении 16 лет и десять месяцев. 3 марта 2021 года он освобожден.

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ФОТО: pixabay.com
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