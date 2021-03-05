«Скопинский маньяк» намерен жениться
Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», рассказал, что собирается жениться. Об этом сообщает РЕН ТВ, не приводя больше никаких подробностей. Сообщается лишь, что, по словам Мохова, он «нашел себе бабушку молодую».
Кроме того, 70-летнийи мужчина заявил, что намерен встретиться со своими жертвами – для того, чтобы попросить у них прощения.
Напомним, Виктор Мохов провел в колонии 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которым было 14 и 17 лет. Почти четыре года мужчина держал их в подвале, издевался и насиловал. Девушек освободили в мае 2004 года.
«Скопинский маньяк» вышел на свободу в минувшую среду, 3 марта, напоминает RT.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, что печально известный «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который вышел на свободу после 17 лет заключения, будет находиться под надзором участкового и соседей.
В ближайшие шесть лет 70-летнему бывшему заключенному запрещено посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22 часов и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, в котором он намерен жить. Кроме того, он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.
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