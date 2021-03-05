«Скопинский маньяк» намерен жениться

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», рассказал, что собирается жениться. Об этом сообщает РЕН ТВ, не приводя больше никаких подробностей. Сообщается лишь, что, по словам Мохова, он «нашел себе бабушку молодую».

Кроме того, 70-летнийи мужчина заявил, что намерен встретиться со своими жертвами – для того, чтобы попросить у них прощения.

Напомним, Виктор Мохов провел в колонии 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которым было 14 и 17 лет. Почти четыре года мужчина держал их в подвале, издевался и насиловал. Девушек освободили в мае 2004 года.

«Скопинский маньяк» вышел на свободу в минувшую среду, 3 марта, напоминает RT.