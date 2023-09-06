СК РФ заочно обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в атаках БПЛА

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение полковнику Вооруженных Сил Украины Сергею Бурдинюку в планировании ударов беспилотниками по аэродромам на территории РФ в 2022 году. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, по данным следствия, полковник Бурдинюк несёт ответственность за организацию запуска с территории Харьковской области Украины БПЛА Ту-141 «Стриж». Эти дроны в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года атаковали российские аэродромы.

Бурдинюк объявлен в международный розыск. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», российский суд заочно арестовал его. Предварительное следствие по делу продолжается.

