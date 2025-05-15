Следком заблокировал электросамокаты в Челябинске

По версии следствия, руководство кикшеринговых компаний не обеспечило в области надлежащие условия для эксплуатации электросамокатов. В частности, не поддерживалось безопасное состояние устройств, не проводилась идентификация арендаторов, не устранялись причины дорожных инцидентов, пользователей не информировали о правилах безопасного использования СИМ.

В ведомстве указали, что в результате с 1 января 2024 по 14 мая 2025 года в Челябинской области в результате ДТП с арендными электросамокатами пострадали более 130 человек.

«Следователями запрошена необходимая документация... проводятся допросы, изъято более 1,5 тысячи электросамокатов... назначены судебные экспертизы... в том числе наличия необходимого программного обеспечения», - говорится в сообщении.

Ранее ряд кикшеринговых сервисов в РФ увеличили штрафы за нарушения при использовании электросамокатов, сообщает «Свободная пресса».

