Следком проводит обыски в 13 барах в центре Петербурга

«В рамках расследования уголовного дела в помещениях 13 баров ... на улице Ломоносова проводятся следственные действия, в том числе с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия», — отметили в СК.

Следователи проводят обыски совместно с сотрудниками управлений МВД и Росгвардии по региону. Мероприятия связаны с уголовным делом о продаже в барах алкоголя несовершеннолетним. По данным следователей, в феврале в Сети было размещено объявление о проведении в одном из баров мероприятия с возрастным ограничением 16+; в СК считают, что на вечеринке подросткам продавали спиртосодержащую продукцию.

