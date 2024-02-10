Следком проведет проверку после сноса памятника советским солдатам в Молдавии
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам в селе Старые Биличены Сынжерейского района Молдавии. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Ранее СМИ сообщили о демонтаже монумента, установленного на братской могиле воинов-освободителей в молдавском селе.
«Председатель Следственного комитета России ... поручил Главному следственному управлению запросить в МИД России всю необходимую информацию и в рамках процессуальной проверки дать правовую оценку указанному факту», — указали в Следкоме.
В декабре в Киеве начали демонтаж памятника советскому военному деятелю, красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечалось, что монумент отправят в украинский Государственный музей авиации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следком проведет проверку после сноса памятника советским солдатам в Молдавии
- В американском штате Флорида бизнес-джет рухнул на автотрассу
- У Гавайских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
- Еврокомиссия начнет расследование против TikTok из-за риска для подростков
- В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
- Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»
- В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве
- WSJ: Венесуэла начала стягивать войска к границе района Гайана-Эссекибо
- Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ Шапталу
- Максим Фадеев анонсировал выход кавера на песню «Мой мармеладный»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru