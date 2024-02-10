Следком проведет проверку после сноса памятника советским солдатам в Молдавии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам в селе Старые Биличены Сынжерейского района Молдавии. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване

Ранее СМИ сообщили о демонтаже монумента, установленного на братской могиле воинов-освободителей в молдавском селе.

«Председатель Следственного комитета России ... поручил Главному следственному управлению запросить в МИД России всю необходимую информацию и в рамках процессуальной проверки дать правовую оценку указанному факту», — указали в Следкоме.

В декабре в Киеве начали демонтаж памятника советскому военному деятелю, красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечалось, что монумент отправят в украинский Государственный музей авиации.

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ФОТО: РИА Новости
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