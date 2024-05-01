Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники
Министр обороны Сергей Шойгу поручил принять меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники. Об этом сообщили в Минобороны.
Глава ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, пишет RT. Шойгу обратил особое внимание на «повышение эффективности» деятельности ремонтно-восстановительных подразделений армии в районах боевых действий, а также в тыловой зоне специальной военной операции.
«Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков... ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, министр призвал увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для ремонта вооружения и техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru