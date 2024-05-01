В Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16

По данным телеканала, ЧП произошло 30 апреля близ нацпарка «Уайт Сэндс». Причина крушения неизвестна. На борту самолета ВВС США находился только пилот, он катапультировался, пишет RT. Летчику оказывают медицинскую помощь.

Местные власти предупредили, что в атмосферу могли попасть вредные химикаты, находившиеся на борту истребителя, и призвали не приближаться к месту инцидента. Часть парка «Уайт Сэндс» закрыли для посетителей.

