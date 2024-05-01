В Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 потерпел крушение неподалеку от авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, ЧП произошло 30 апреля близ нацпарка «Уайт Сэндс». Причина крушения неизвестна. На борту самолета ВВС США находился только пилот, он катапультировался, пишет RT. Летчику оказывают медицинскую помощь.
Местные власти предупредили, что в атмосферу могли попасть вредные химикаты, находившиеся на борту истребителя, и призвали не приближаться к месту инцидента. Часть парка «Уайт Сэндс» закрыли для посетителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения
- В Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16
- Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в Одессе
- В Китае обрушилась скоростная автомагистраль
- Минобороны заявило об уничтожении шести дронов ВСУ над четырьмя регионами
- Губернатор Гусев: В Воронежской области сбили два БПЛА
- СМИ: Израиль готов направить делегацию в Каир для переговоров по заложникам
- СМИ: Макрон хочет повлиять на Путина через Си Цзиньпина
- Рязанская область подверглась атаке ВСУ
- Президент Грузии призвала прекратить разгон протестующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru