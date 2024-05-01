При обрушении автомагистрали в Китае погибли не менее 19 человек
Жертвами обрушения скоростной автомагистрали в китайской провинции Гуандун стали не менее 19 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее стало известно, что скоростная автомагистраль, ведущая из Гуандун в провинцию Фуцзянь, обрушилась, 18 автомобилей оказались под завалами, напоминает RT.
Как уточнило китайское телевидение, обрушилось полотно длиной 17,9 м.
«В общей сложности пострадали 49 человек, в том числе подтверждена смерть 19 человек, еще 30 человек находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает», — указано в сообщении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru