При обрушении автомагистрали в Китае погибли не менее 19 человек

Ранее стало известно, что скоростная автомагистраль, ведущая из Гуандун в провинцию Фуцзянь, обрушилась, 18 автомобилей оказались под завалами, напоминает RT.

Как уточнило китайское телевидение, обрушилось полотно длиной 17,9 м.

«В общей сложности пострадали 49 человек, в том числе подтверждена смерть 19 человек, еще 30 человек находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает», — указано в сообщении.

